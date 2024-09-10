T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/35 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/35 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
19/05/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Aydıncık Köyü Kuru Çay mevkii 848 Parsel
sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz hali hazırda ekilidir. Elazığ Belediye Başkanlığının 68437 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 13/05/2024 tarih 49200 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idaremiz arşivinde bir planının bulunmadığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü :
62.850 m2 Kıymeti :
6.358.534,50 TL
KDV Oranı : %10
(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler: Beyan:
3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tarih: 22/11/2021 Yevmiye: 56018 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 10:00
06/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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