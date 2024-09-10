T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 10:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.19/05/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz hali hazırda ekilidir. Elazığ Belediye Başkanlığının 68437 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 13/05/2024 tarih 49200 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idaremiz arşivinde bir planının bulunmadığı belirtilmiştir.62.850 m26.358.534,50 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tarih: 22/11/2021 Yevmiye: 56018 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.

06/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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