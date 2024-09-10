T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/34 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1907 Ada, 9 Parsel, Bahçeli Kargir Ev Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 213 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanı"nda kaldığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS: 1,20 olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 4.173.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük/Kocaeli
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:13
28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086810