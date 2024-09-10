T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/34 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:13

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1907 Ada, 9 Parsel, Bahçeli Kargir Ev Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 213 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanı"nda kaldığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS: 1,20 olarak belirlenmiştir.Kıymeti : 4.173.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Gölcük/Kocaeli

28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086810