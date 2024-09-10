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Giriş Tarihi: 11.09.2024 00:00

T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1907 Ada, 9 Parsel, Bahçeli Kargir Ev Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 213 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanı"nda kaldığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS: 1,20 olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 4.173.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük/Kocaeli
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:13

28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086810

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