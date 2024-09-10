T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/88

Esas 02/09/2024

Konu : gaiplik

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mercanağa Mah. Sünbüllü Han Orta katta bulunan 339 ada, 3 kapı numaralı 46,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Niko Karakol'un gaip olduğu bildirildiğinden kendisinden bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenin ölmüş addolunarak, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendisi ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların varsa altı aylık süre içinde İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/88 E sayılı dosyasına müracaatları ilgililere ilanen duyurulur. 02/09/2024

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