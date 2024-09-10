T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2018/587 Esas 05.09.2024

Karar No:2023/710

İLAN

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2023 tarihli ilamı ile sanık Tayfun Yılmaz hakkında 4.500 TL adli para cezası ve 3 yıl 1ay 15 gün hapis cezası kararı verildiği, Hasan ve Emine oğlu, 1983 Beyoğlu doğumlu Sanık TAYFUN YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 05/09/2024

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