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T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/626 Esas

Davacı Akbank T.A.Ş. tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle; İzmir İli Bayraklı İlçesi Manavkuyu Mahallesi 66 Ada 36 Parsel A5 Blok Zemin Kat 32 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmazın aynen taksimi, mümkün olmadığı takdirde satışı suretiyle ortaklığın giderilmesini talep etmiş dahili davalılardan Necati Urgan'ın ve Afet'in MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendilerine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği, duruşma gününün 12/11/2024 günü saat 10:10'a bırakıldığı HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086799