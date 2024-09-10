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Giriş Tarihi: 11.09.2024 00:00

T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) İCRA DAİRESİ

T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) İCRA DAİRESİ
2024/58 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/58 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Yenice İlçe, YENİ Mahalle/Köy, ÇARŞI Mevkii, 42 Ada, 4 Parsel, Çanakkale ili Yenice il ...
Adresi : Yeni Mahallesi Çarşı Mevkii 42 Ada 4 Parsel Yenice/Çanakkale / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 463,11 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 7.812.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:16
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:16

05/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086935

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T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) İCRA DAİRESİ
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