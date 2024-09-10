T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/58 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/58 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Yenice İlçe, YENİ Mahalle/Köy, ÇARŞI Mevkii, 42 Ada, 4 Parsel, Çanakkale ili Yenice il ...
Adresi : Yeni Mahallesi Çarşı Mevkii 42 Ada 4 Parsel Yenice/Çanakkale / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 463,11 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 7.812.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:16
05/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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