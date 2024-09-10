T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) İCRA DAİRESİ

2024/58 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:16

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Çanakkale İl, Yenice İlçe, YENİ Mahalle/Köy, ÇARŞI Mevkii, 42 Ada, 4 Parsel, Çanakkale ili Yenice il ...Adresi : Yeni Mahallesi Çarşı Mevkii 42 Ada 4 Parsel Yenice/Çanakkale / ÇANAKKALEYüzölçümü : 463,11 m2İmar Durumu : YokKıymeti : 7.812.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:

05/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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