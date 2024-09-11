T.C. TURGUTLU İCRA DAİRESİ

2019/428 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:34

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Manisa İl, Turgutlu İlçe, 10.MINTIKA Mahalle/Köy, TIRPANCI Mevkii, 149 Ada, 7 Parsel, TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE "Değer tespitine konu olan taşınmaz, Manisa ili Turgutlu İlçesi 10. Mıntıka Mahallesi 149 ada 7 Parsel tapuda Tarla niteliğinde kayıtlıdır. Parsel yüzölçüm alanı 34.340,00 m2'dir.Söz konusu tarla vasıflı fiili kullanımı tarla olan taşınmazın yerinde yapılan tespitte; arazinin işlenebilir yapıda killi bir toprak yapısına ve orta derinlikte profile sahiptir. Verimsiz bir toprak yapısı vardır. Su tutma kapasitesi zayıf, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan bir arazidir.Arazi topografik ve geometrik olarak tarım yapmaya elverişlidir. Arazi % 2 ortalama eğime sahiptir. Yol ile arazi arasında 3 metre kot farkı bulunmaktadır. Çevresinde bulunan taşınmazlar da tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz kuş uçumu mesafe ile en yakın yerleşim yerine 2,28 km ve ilçe merkezine 3,80 km uzaklıktadır.Taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, içerisinde buğday bitkisi yetiştirildiği ve hasat edildiği tespit edilmiştir. Taşınmaz içerisinde elektrik ve su kaynağı bulunmamaktadır. Susuz tarım yapılmaktadır.Manisa ili Turgutlu İlçesi 10. Mıntıka Mahallesi 149 ada 7 parsel tapu kayıtlarında tarla vasfı ile kayıtlı fiili kullanımı da tarla olan taşınmazdır. 149 Ada 7 Parsel 34.340,00 m2'dir. Değerini tespit ettiğimiz taşınmaz gerek toprak yapısı, yola mesafesi, konumu ve piyasa rayiçleri göz önüne alındığında satışa konu değeri 6.593.280,00 TL dir.Taşınmazın tam hissesi satışa konudur." denilmiştir.Manisa İli Turgutlu İlçesi 10. Mıntıka Mahallesi Tırpancı Mevkii 149 Ada 7 Parsel Turgutlu / MANİSA34.340 m2Turgutlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/10/2023 tarih ve 13886 sayılı yazısında "İlgi tarihli sayılı yazınız ile 10.Mıntıka Mahallesi 149 ada 7 parsel sayılı taşınmazın imar durum bilgisi talep edildiği anlaşılmış olup; söz konusu parsel İmar Planı onama sınırları dışında 'tarla' vasfındadır. Bahse konu parselin belediyemiz arşivinde ruhsat kaydı bulunmamaktadır, arsa birim m² değeri 15,03 TL'dir. " denilmiştir.6.593.280,00 TL%10

05/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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