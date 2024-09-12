T.C. BURSA 5. GENEL İCRA DAİRESİ

2024/1823 ESAS

İLAN

Alacaklı : Serhat Özacar

Vekili : Av. Hüseyin Güner

Borçlu : Sami Gençoğlu

Borç Miktarı :108.156,91 TL (Faiz ve Masraflar Hariç)

İLAN METNİ :

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren otuz günlük ödeme süresine 15 günlük ilavesi ile toplam 45 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borcun bir kısmını veya tamamını veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi günlük itiraz süresine 15 günlük ilavesi ile 22 gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflas Kanununun 62. maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edebileceği aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.