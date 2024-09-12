T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/276 Esas

2024/266 Karar

Mahkememizin 30/04/20243 tarih 2023/276 esas 2024/266 karar sayılı ilamı Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık SAEFAR ÖZBEK hakkında açılan kamu davasında 5237sayılı TCK nun 204/1,62 ve CMK.nun 231/5-8 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın sabit bir adresi olmadığından ve yapılan araştırmada yeni bir adresleri de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye ceza mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak üzere müracaat sureti ile Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebileceğine, yasal süre içerisinde karara itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.