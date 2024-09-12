T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, ŞİRİNKÖY Mahalle/Köy, 5975 Ada, 8 Parsel, tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmazAdresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Şirinköy Mah.Yüzölçümü : 1.999 m2İmar Durumu : İmar planında bağ bahçe alanı, bina yük: H,650 Mt, derinliği: kroki, ön bahçe mes, komşu mes ve arka bah mes: 5,00'er mt,"ENH. geçmektedir, ilgili kurumdan görüş alınmadan ruhsat verilmez şerhi vardır.Kıymeti : 26.000.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: 1142 M2 TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak Hakkı - 16/04/1981 tarihli, 2-481M2 TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı - 18/03/1981 tarihli,3- 399 M2 TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı -23/03/1981tarihli

11/09/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.