Örnek No:55*
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/22 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, ŞİRİNKÖY Mahalle/Köy, 5975 Ada, 8 Parsel, tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmaz
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Şirinköy Mah.
Yüzölçümü : 1.999 m2
İmar Durumu : İmar planında bağ bahçe alanı, bina yük: H,650 Mt, derinliği: kroki, ön bahçe mes, komşu mes ve arka bah mes: 5,00'er mt,"ENH. geçmektedir, ilgili kurumdan görüş alınmadan ruhsat verilmez şerhi vardır.
Kıymeti : 26.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1-
142 M2 TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak Hakkı - 16/04/1981 tarihli, 2-481M2 TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı - 18/03/1981 tarihli,
3- 399 M2 TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı -23/03/1981tarihli
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:40
11/09/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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