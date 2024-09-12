T.C. DÜZİÇİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2021/193 Esas

İLAN METNİ

1-Davanın KABULÜ ile, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Hacılar Köyü/Mahallesi Cilt No:35, Hane No:50, BSN:202, 19142890622 TC nolu, Mehmet ve Kamile kızı, 25/08/1978 Bahçe doğumlu davacı AYNUR ALÇI (Önceki Soy adı: YILMAZ)ile Aynı yer BSN:94, 12882099324 TC nolu, Abdulkadir ve Saniye oğlu, 01/08/1977 Bahçe doğumlu davalı SÜLEYMAN ALÇI'nın BOŞANMALARINA,

2-Davacının nafaka ve ziynet eşyası talebi olmadığından karar verilmesine yer olmadığına,

3-Müşterek çocuklar Kadir Kaan ALÇI ile Mehmet Çağlar ALÇI için ayrı ayrı olmak üzere aylık 700,00'er TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren davalıdan alınarak davacıya verilmesine,kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına,

4-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 30.000,00 TL maddi tazminatın kararın kesinleşmesinin ardından hüküm ifade etmek ve faiz işletilmek kaydıyla davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 30.000,00 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinin ardından hüküm ifade etmek ve faiz işletilmek kaydıyla davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,fazlaya ilişkin talebin reddine, Dair, davacı asilin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. Kararın TMK 713 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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