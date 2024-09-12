T.C. GÜNDOĞMUŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/17 Esas14/08/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Ayşe Soytürk tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davalarında verilen ara karar gereğince aşağıda il, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Gündoğmuş Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. Dava konusu taşınmazların bulunduğu İl Antalya İlçe Gündoğmuş,

Sıra No Esas No Davalılar Köy Mevkii Ada / Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan 1 2023/17 Meryem Erdoğan(Tapu Maliki) Çiçekolu Mah/Kayacık Ağzı 116/10 Tarla 992,80 m² 2 2023/18 Hüseyin Karaaslan, Hüseyin Karaarslan Kalecik Mah/ Çürük 104/3 Tarla 26,41 m² 3 2023/20 Hasan Hüseyin Karaaslan, Yusuf Karaarslan, Ahmet Karaarslan, Selahattin Kaynar, Serhan Kaynar, Salih Kaynar, Saniye Kaynar, Saddetin Kaynar, Sabri Kaynar Kalecik Mah/ Çürük 102/6 Tarla 116,26 m² 4 2023/27 FatmaÇetiner(Tapu Maliki Kalecik Mah/ Çürük 103/9 Tarla 1088,40 m² 5 2023/28 Ayseren Özdemir, Ayseren Boztaş, Adem Özdemir, Mahmut Özdemir, Ahmet Özdemir, Emine Kır, Ümmü Sitembölükbaşı(Tapu Maliki) Kalecik Mah/ Çürük 103/4 Tek Katlı Kargir Ev ve Tarla 246,90 m² 6 2023/33 Cemile Eren, Ayşe Akbulut, Mehmet Güven, Mustafa Güven, Ramazan Fevzi Güven, Emine Tandoğan, Sevim Yıldız, Fatma Güven(Tapu Maliki) Senir Mah/ Baç 256/1 Tarla 415,98 m² 7 2023/35 Ali Özer, Ramazan Özer, Ahmet Özer, Mehmet Ünal, Ahmet Ünal, Ayşe Arslan,(Tapu Maliki) KaradereMah/Senir Çaltı 212/1 Tarla 102,60 m² 8 2023/36 Ahmet Yılmaz, Ali Altıner, Ayşe Demirtaş, Hasan Arslan, Meryem Öztürk, Fatma Yıldız, Karayolları Genel Müdürlüğü, Hasan Yıldız, Durmuş Ali Yıldız, Ayşe Demir, Havva Koçak(Tapu Maliki) Karabul Mah/

Tepe Alanı 114/8 Yol

9 2023/37 Fatma Şahin, Ayşe Yıldız, Ahmet Özer, Ramazan Özer, Ali Özer, Mehmet Ünal, Aişe Arslan, Ahmet Ünal, Mustafa Altıner, Gülsüm Koçak, Mehmet Ali Altıner, Fatma Ünal, Ramazan Altıner, İsmahan Koçak, Hüseyin Altıner, Hasan Altıner, Emine Altıner, İsmet Altıner, Nuri Altıner, ali Altıner, Ayşe Kara, Ahmet Altıner, Gülsüm Yaşar, Fatma Arslan, Hayriye Ünal, Fatma Altıner, Mustafa Altıner, Nuri Altıner, Yurdagül Şan, Mustafa Çetiner, Elif Çetiner, Gülsüm Çetin(Tapu Maliki) Karabul Mah/

Söbüce Oda 183/8 Tarla 1859,13 m² 10 2023/38 Fatma Şahin, Ayşe Yıldız, Ahmet Özer, Ramazan Özer, Ali Özer, Mehmet Ünal, Aişe Arslan, Ahmet Ünal(Tapu Maliki) Karabul Mah/

Taşavur 182/15 Tarla 809,25 m²

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