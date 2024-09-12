T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/771 Esas

KARAR NO : 2024/594

Hakaret, Basit Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/05/2024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 125/1 maddesi gereğince 2240 TL ADLİ PARA cezası ile, 106/1-2 maddesi gereğince 1000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Nazlı oğlu, 20/05/1984 doğumlu, Nevşehir, Avanos, Camikebir mah/köy nüfusuna kayıtlı İBRAHİM ONUR CORUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabi karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde itiraz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İtiraz yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11.09.2024