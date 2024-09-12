T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/782 Esas

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında sanık Elguja KOTORASHVILI (NODARI Oğlu RUSUDAN'den olma, 01/01/1975 doğumlu, GÜRCİSTAN vatandaşı) hakkında Basit Yargılama Usulünce yapılan yargılamada sanığın üzerine atılı bulunan 292/1 maddesine mümas suçtan dolayı CMK'nın 251 maddesi uyarınca çıkartılan ihtarlı tebligat ve ekindeki iddianame ile tensip zaptı sanık tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 09.09.2024