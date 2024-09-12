T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, Bağlık mevkiinde bulunan, 1700 parsel sayılı, 1.621,94 m2 miktarlı bağ vasıflı taşınmaz.Kıymet takdirine itiraz davasındaki hükme esas bilirkişi raporuna göre;Tapu Kaydı: İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, Bağlık mevkiinde bulunan 1700 parsel sayılı 1.621,94m2 miktarlı bağ vasıflı taşınmazın tamamının borçlu malik adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile çeşitli takyidatlar mevcut olduğu bildirilmiştir.Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, ; İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firüzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarından 128 dış kapı no.lu adresinde yer almaktadır.Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda; İstanbul'un, Avcılar İlçesi'nin Firüzköy Mah.'de olup, konut ve sanayi nitelikli taşınmazların bulunduğu lokasyonda yer almaktadır.Taşınmaz, camii, hastane, , sanayi sitelerine, karayolu gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, İstanbul E5 Karayoluna 900 m. kuş uçuşu mesafededir.Taşınmaz Bilgileri: Dava konusu taşınmaz Firuzköy Bulvarı cepheli konumda, yola paralel cephesi 18mt, yola dik ortalama derinliği 90.17mt civarında olan ve tapu kaydında tamamı 1.621,94m2 alanlı bağ olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, 128 dış kapı numaralı, zemin kat+1 normal kat+çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan kargir bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu binanın çatı kat dahil kat alanları 500m2 olup, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 1500m2.dir. İşbu ana bina arkasında, bina zemin katı devamı niteliğinde çelik konstrüksiyondan mamul, üzeri eternit örtülü ve parsel tamamını ihtiva eden sundurma yapılar mevcuttur. Sundurma yapılar 1.000 M2 alana sahiptir. Ana binanın yol cephesinde iş yeri ve araç servisi arka kısmında depo mahalleri, normal kat ve çatı katında idari bölüm, depo ve imalat mahalleri mevcut, sundurma kısmı ise imalat mahalli şeklinde, idari bölüm ve satış mahalli zeminleri seramik ve laminat parke, alüminyum doğramalı, imalat mahallerinde beton şap şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, ana arter üzerinde yer almakta olup, civarı tamamen teşekkül etmiş durumda, ticaret alanında yer almaktadır.Adresi : Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarı, 128 Dış Kapı Nolu Avcılar / İSTANBULYüzölçümü : 1.621,94 m2İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.11.2023 tarih, 172013 sayılı imar durum yazısına göre; Avcılar İlçesi , Firuzköy Mahallesi, 1700 parsel sayılı yer, 27/02/2013 tasdik tarihli Üniversite Mahallesi ve Firuzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firuzköy Mahallesinde Kalan Bölüme ait 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Emsal:1.75 yapılaşma şartlarında "Ticaret+Hizmet " alanında kalmaktadır denilmiştir.Kıymeti : 79.990.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

09/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.