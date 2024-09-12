T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/71 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi,

MEVKİİ : Elifoğlu Mah.

ADA NO : 166

PARSEL NO : 13 ve 14

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.006,14 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 11,26 m2'lik mülkiyet hakkı olarak toplam 1.017,40 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ŞEFİK YAĞMURLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 tarihli ve 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/71 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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