T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/649 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dosyamızda tebligat yapılamayan davalı Mücella İNCEKARA'nın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği ve dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü davalıya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına karşı beyanlarınızı içerir bir dilekçe ile başvurmanız veya duruşma günü olan 22/10/2024 tarih 10:15'de mahkememize başvurmanız yada kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın ilgili hükümleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.1

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02087964