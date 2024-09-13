T.C. ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/278 Esas

Davacı Beste Sarı ile Davalı Burak Can Sarı arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup, ön inceleme tensip tutanağı ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ön inceleme duruşmasının 09/01/2025 günü saat 10:25'de yapılmasına, HMK md. 139 uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, HMK.md. 150/1-2 gereğince belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi durumunda gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağı, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz dosyaya sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız gerektiği, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : BURAK CAN SARI - 41215663918

KIRŞEHİR ili, KAMAN ilçesi, YAĞMURLU SARIUŞAĞI mah/köy, 76 Cilt, 3 Aile sıra no, 152 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ALİ ve NURSEL oğlu/kızı, 08/12/2000 doğumlu,