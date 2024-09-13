T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/333 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Fatma Sultan Mahallesi, 1863 Ada, 18 Parsel, 106,25 m² yüzölçümlü Ahşap Ev taşınmazın 1/2 hissesi Parsih kızı Nemruz ve 1/2 hissesi Parsih kızı Ermenuhi adlarına kayıtlı olduğunu, dava konusu taşınmazın dayanağının Uzun Yusuf Paşa Vakfından 27 kuruş icareli olarak, 5 Temmuz 338 tarih, cilt: 37, sayfa: 63, sıra: 36, muamele: 4899 no.lu kayıtlı olduğunu, taşınmazın maliklerine Fatih 4. Sulh Hukuk Mahk. 2009/554E.-2010/237K. sayılı ve 19.03.2010 tarihli ilamı ile kayyım tayin edildiğini ve kayyım ile idare süresi dolduğunu, yapılan tahkikat neticesinde kendisi ve varisleri tarafından bugüne kadar intikal talebinde bulunulmadığını, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtları üzerinde yapılan incelemede nüfus kayıtlarına ulaşılamadığını, ayrıca mahallinde yapılan araştırmada taşınmazın dükkan olarak malikler ile alakası olmayan şahıslar tarafından kullanıldığı, maliklerin kendileri ve çevre sakinleri tarafından tanınmadığını, öncelikle taşınmazın 3.Kişilere devrinin önlenmesi açısından tapu kaydına teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir konulmasına ve tapuya işlenmesini, işbu dava konusu taşınmazın tapu malikleri olan Parsih kızı Nemruz ve Parsih kızı Ermenuhi'nin gaipliğine, tapu kaydının iptali ile tamamının Uzun Yusuf Paşa Bin Ömer Vakfı adına tesciline, taşınmaz malikleri Parsih kızı Nemruz ve Parsih kızı Ermenuhi'nin haklarında bilgi ve malumatı olanların gazetenin yayın tarihinden itibaren bir hafta içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/333 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince 2. KEZ ilan olunur.10/09/2024