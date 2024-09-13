T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1087 Esas 26/05/2024

Konu : İlanen Tebliğ hk.

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Kamil ve Tülay'dan olma 11/11/1969 doğumlu GÜLAFERİT KURTULUŞ'a dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 11231 ada 12parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı GÜLAFERİT KURTULUŞ'a duruşmanın atılı bulunduğu 10/10/2024 günü saat 09:58'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.