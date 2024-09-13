ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



1- Satışı yapılacak gayrimenkul: Esatpaşa Mah. İbrahim Müteferrika Cad. Marmarams Blokları E Blok No:45 Ataşehir/İstanbul adresindedir.





2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları: 45 Nolu (Depolu Dükkan) nitelikli taşınmaz, 1. bodrum kattan verilen bina girişine göre 1. Bodrum Kata ve sağ ön cephede yer almaktadır. Yaklaşık 60,00 m2 dükkan alanı ile yaklaşık 71,00 m2 depo alanından meydana gelmekte olup, toplam 131,00 m2 alana sahiptir. Ofis şeklinde kullanıldığı - 2. bodrum katta yer alan depo alanı natamam olup inşaat halindedir. Üst kat ile depo alanının, bağlantısının kesilmesi sebebiyle, taşınmazın tamamı iki ayrı bağımsız bölüm şekline dönüşmüştür. Üst kat ofisin giriş kapısı çelik, pencereler pvc doğramadır.





3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri (KDV Hariç): 4.825.000,00.-TL (Dörtmilyonsekizyüzyirmibeşbin Türk Lirası)





4- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 361.875,00-TL (Üçyüzaltmışbirbinsekizyüzyetmişbeş Türk Lirası) teminat yatırması gerekmektedir.





5- İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğü İhale Salonu Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Birinci satış tarihi 03.10.2024 Perşembe günü saat 11:30, İkinci satış tarihi 10.10.2024 Perşembe günü saat 11:30





6- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden alabileceklerdir.





7- Gayrimenkul teminatı satış saati olan 11:30'dan 1 saat evvel 10:30'dan 11:30'a kadar Satış komisyonunun toplandığı vergi dairesi veznesine yatırılır. (Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün emanet hesabına) Karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) aynı saate kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı/Tahsilat Müdürlüğü Satış Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.Artırmanın kazanılması durumunda yatırılan teminat alım tutarından düşülecektir. Alım tutarının tamamının ödenmemesi durumunda 6183 Sayılı Kanunun 97. maddesine göre işlem yapılacaktır.





8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini 3.618.750,00.-TL (Üçmilyonaltıyüzonsekizbinyediyüzelli Türk Lirası) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 17.10.2024 Perşembe gün ve (11:30) saatte tekrar 2.artırana ihale edilecektir.







9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçmektedir.







BİLGİLER:

Gayrimenkul üzerinde alacaklı vergi dairesi haczinden önce haciz yoktur.



10- İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (%20), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.





11- Pey ipotekli borç dikkate alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.





12- Gayrimenkul arttırma sonunda 3 (üç) defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli Gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'i olan 3.618.750,00.-TL (Üçmilyonaltıyüzonsekizbinyediyüzelli Türk Lirası) yi bulmak zorundadır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.





13- Arttırma 12'nci madde de yazılı miktar elde edilemediği takdirde en çok arttırma taahhüdü baki kalmak kaydıyla arttırma 7 (yedi) gün daha uzatılır. 7. günü aynı saatte Gayrimenkul en çok arttıran ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanı alacakları ile birlikte masraflarını da aşması lazımdır. Aşmazsa satış yapılamaz.





14- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir.İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir. Bu madde ile 86'ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar A.A.T.U.H.K.'a göre tahsil dairesince tahsil edilir.





15- Borçlu ihale saatinden önce vergi borcunun tamamını ödediği takdirde Gayrimenkulün satışından vazgeçilir.





16- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.





Yukarıda yazılı olan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden bilgi edinebilir.