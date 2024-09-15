GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 16.09.2024 00:00
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1- Tasarrufu Belediyemize ait olan, Barış Mahallesi 1805/3 Sokak No:1'de bulunan 5292 m2 alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.2-İhale 03/10/2024 Perşembe günü saat 11/00' de Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
5- İhaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak görülebilir ve 3.000,00.-TL karşılığında temin edilir.
6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 30/09/2024 Pazartesi günü saat 16/00'ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.
7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
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#ilan.gov.tr Basın No:ILN02088228