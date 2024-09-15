T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/102

KARAR NO : 2023/1038

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından, sanığın üzerine atılı ve sübut bulan müştekiler Faris Elhut'a ve Macide El Hut'a yönelik ayrı ayrı;

"Basit Yaralama" suçundan eylemine uyan sonuç olarak 5271 Sayılı CMK'nin; 231/5-6 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 231/8 maddesi uyarınca takdiren 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, yeni bir suç işlenmemesi halinde 231/10 maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve davanın düşürülmesine, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle mahkum olması halinde 231/11 maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün mahkemesince açıklanacağına,

Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı mahkememize itiraz edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı veiş bu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında CMK 223. madde uyarınca hüküm verilebileceği, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde yargılama sonucunda sanığın ceza alması durumunda CMK 251/3 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirimin uygulanacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceğine dair hüküm, Şakirpaşa Mahallesi 42001 Sokak No:1/1 Seyhan/ADANA adresinde ikamet eden ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan, Faris ve Hatun oğlu, 1977 Halep doğumlu Muhammed Zekeriye Hut'a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.05/08/2024

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