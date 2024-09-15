T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/63 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava dilekçesinde Adana ili, Yüreğir ilçesi, Dedepınarı mahallesinde bulunan 14403 ada 4 parsel ile 14405 ada 2 parsel (eski 52 p.) sayılı taşınmazda hissedar olan TALAT (İBRAHİM OĞLU)'INAdana 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin (Vesayet Hakimliğinin) 2010/3798 Esas, 2011/4492 K. sayılı ilamı ile anılan taşınmazın 3561 sayılı kanun ile idare edilen Adana ili, Yüreğir ilçesi, Dedepınarı mahallesinde bulunan 14403 ada 4 parsel ile 14405 ada 2 parsel (eski 52 p.) taşınmazdahissedar olanTALAT (İBRAHİM OĞLU)'IN GAİPLİĞİNE,

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Dedepınarı mahallesinde bulunan 14403 ada 4 parsel ile 14405 ada 2 parsel (eski 52 p.) sayılı taşınmazda hissedar olanTALAT (İBRAHİM OĞLU)'INgaipliğinekarar verilmesi talep edilmiş olmakla; T.M.K.nun 33. Maddesi gereğince gaip olduğu ileri sürülen yukarıda açık kimliği yazılıTALAT (İBRAHİM OĞLU)'INhakkında bilgileri olanların, gaip ya da hayatta ise sağlık durumunun ve adresinin Mahkememize bildirmesi, ALTI AY İÇERİSİNDE Mahkememize müracaat edilmediği veya bilgi verilmediği takdirde adı geçenTALAT (İBRAHİM OĞLU)'INhakkında gaiplik kararı verileceği 2. kez ilan olunur. 10/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02088838