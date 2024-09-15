T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/323 Esas

DAVALI : VEYSAL BAŞIBÜYÜK T.C. KİMLİK NO: 11483036714

Davacı S.S. LARA MENEKŞE ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce her türlü aramaya rağmen adresiniz tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/01/2025 günü saat: 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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