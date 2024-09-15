T.C. BARTIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2) 1 2024/212 Esas Ali Öztürk, Yakup Öztürk, Celal Öztürk, Bilal Öztürk Büyükkıran 121 ada 40 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 4,65 m2 2 2024/213 Esas Ahmet Çekingen, Müşerref Şener, Murat Çekingen, Coşkun Çekingen Çayır 102 ada 53parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 356,22 m2 3 2024/214 Esas Nazife Özdemir, Recai Özdemir, Aslan Özdemir Zekai Özdemir, İbrahim Altaytaş Çayır 103 ada 13 parsel

103 ada 14 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Kanal İşletme ve Bakım Yolu 35,42 m2

684,79 m2 4 2024/215

Essa Hatice Özdemir, Sefa Özdemir, Fatma Gülşen, Zekai Özdemir, Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir Çayır 112 ada

85 Parsel Tarla 84,22 m2 5 2024/216

Esas Hamit Özkal, Fatma Ünlü Büyükkıran 121 ada 40 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 3,55 m2 daimi irtifak

422,54 m2 geçici irtifak 6 2024/217 Esas Ahmet Tokgöz, Hüseyin Öztürk, Cemal, Kemal, Sadık Öztürk, Cavit, Hatice Tokgöz, Mehmet Tokgöz, Necati Tokgöz Büyükkıran 121 ada 42 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 140,99 m2 7 2024/218 Esas Emire Öztürk, Nefise, Şevki Özdemiralp, Yaşar Özdemiralp, Hasan Özdemiralp, Ayşe Erginsu, Vasfiye Özdemiralp, Sevgül Akar, Semiha Masa, Selda Kaya, Ertan Özdemiralp, Sevilay Demirci Büyükkıran 121 ada 143 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 368,26 m2 8 2024/219 Esas Hamit Özkal Büyükkıran 121 ada

46 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 71,07 m2 9 2024/221

Esas İsmail Öztürk, Hanife Eştek, Hatice Öztürk, Fatma Palabıyık, Bahri Öztürk, Fahri Öztürk, Erol Öztürk, Feridun Öztürk, Ferdi Öztürk, Ümmü Dana, Mehmet Öztürk Büyükkıran 101 ada

36 parsel Tarla 41,10 m2 10 2024/222 Esas Meryem Topoğlu, Muhammet Özsoy, Havva, Ahmet Özsoy, Nazmiye Özsoy Büyükkıran 105 ada 137 pasel Bahçe 176,85 daimi irtifak

268,09 m2 Geçici İrtifak 11 2024/223 Esas Zeynep Ayhan, Melahat Güngördü Büyükkıran 102 ada

52 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 472,06 m2 12 2024/224 Esas Zeynep Aydın, Nuriye Erol, İdris Ünlü, Fatma Kabasakal, Arif Ünlü Büyükkıran 121 ada

108 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 22,19 m2 13 2024/225 Esas Mustafa Ünlü, Ekrem Şen Büyükkıran 101 ada

64 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 510,23 m2 14 2024/226

Esas Niyazi Yalçın, Mustafa Ünlü, Ali İhsan Alagöz, Ömer Alagöz, Mehmet Alagöz, Rukiye Alagöz Büyükkıran 102 ada

50 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 2,29 m2 15 2024/227

Esas Ali Alagöz, Elmas Öztürk, Ömer Öztürk, Abdullah Öztürk, Aziz Öztürk, Fehmi Öztürk, Niyazi Öztürk Büyükkıran 101 ada 6 parsel Tarla 80,65 m2 daimir irtifak

302,23 geçici irtifak 16 2024/228

Esas Zühre Öztürk, Ali Öztürk, Hüseyin Öztürk, Hatice Tokgöz, Mehmet Tokgöz, Necati Tokgöz, Ahmet Tokgöz, Cemal, Kemal, Cavit, İsmail Öztürk, İbrahim Öztürk, Yakup Öztürk, Celal Öztürk, Bilal Öztürk, Sadık Öztürk Büyükkıran 121 ada 137 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 92,67 m2 17 2024/229

Esas Şennur Erdoğan, Mesut Çetin, Meftun Çetin, Şenel Aksoy, Hüseyin Aksoy, Ali Aksoy, Şahin Kör, Feyzi Kör, Aysel Kör, Zeki Arifoğlu, Ayser Okol, Cafer Narcan, Zülkani Narcan, Ali İhsan Narcan, Emine Mamaoğlu Büyükkıran 105 ada 150 parsel Bahçe 5,54 m2 daimi irtifak

17,66 m2 geçici irtifak 18 2024/230

Esas Engin Dönmez Büyükkıran 121 ada 88 parsel Tarla 53,87 m2 Daimi İrtifak, 21,93 m2 Geçici İrtifak 19 2024/231

Esas Nesrin Dalga Büyükkıran 123 ada 17 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 405,65 m2 20 2024/232 Esas Önder Ünlü Büyükkıran 102 ada

44 parsel

102 ada

45 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 1.808,23 m2

61,59 m2 21 2024/233

Esas Aynur Gülbal Büyükkıran 102 ada 14 parsel

102 ada 48 parsel Tarla

Tarla 179,97 m2 Daimi irtifak

687,76 m2 geçici irtifak

64,88 m2 daimi irtifak

362,78 m2 geçici irtifak 22 2024/236 Esas Dursun Bilgen, Recep Bilgen, Durkalun Bilgen, Fatma Kaplan Çayır 112 ada 62 parsel Tarla 77,23 m2 daimi irtifak

192,54 m2 geçici irtifak 23 2024/237

Esas Hasan Karaalioğlu, Erdem Özkök Çayır 112 ada83 parsel Tarla 67,25 m2 daimi irtifak

317,40 m2 geçici irtifak 24 2024/238

Esas Şenol Aydın Büyükkıran 121 ada72 parsel Tarla 40,16 m2 daimi, 104,14 geçici irtifak 25 2024/239 Esas Elmas Öztürk Büyükkıran 121 ada

27 parsel Tarla 7,44 m2 geçici irtifak 26 2024/240

Esas Mustafa Özçalık Büyükkıran 105 ada170 parsel Ahşap Ev ve Tarla 375,17 m2 Daimi İrtifak

973,97 m2 geçici irtifak 27 2024/241

Esas Hüseyin Sarıbıyık Büyükkıran 101 ada45 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 338,26 m2 28 2024/242

Esas Mustafa Özdemir, Pembe Özdemir, Emire Kaya, Zühre Özcan, Halil Özdemir, Mustafa Özdemir, Hatice Özdemir, Sefai Özdemir, Fatma Gülşen, Zekai Özdemir, Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir, Sevim Can, Penbe Özkan, Rahmi Özdemir, İsmail Özdemir Çayır 112 ada

134 parsel Tarla 72,78 m2 Daimi irtifak, 437,54 m2 Geçici irtifak 29 2024/243 Esas Ahmet Ağcı Çayır 102 ada 4 parsel Tarla 43,26 m2 Daimi irtifak

54,10 m2 geçici irtifak 30 2024/244 Esas Nurettin Türkmemiş Çayır 112 ada 58 parsel Tarla 20,74 m2 Daimi, 122,86 m2 geçici irtifak 31 2024/245 Esas Yaşar Kaçar, Kadir Kaçar Çayır 112 ada

172 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 353,69 m2 32 2024/246 Esas Abdullah Aydın Çayır 112 ada

104 parsel Tarla 40,14 m2 daimi irtifak

42,11 m2 geçici irtifak 33 2024/247 Esas Cemal Özdemir, Galip Özdemir, Zeynep Uzun, Zühre Kalkan, Abdullah Aydemir, Emrullah Aydemir Çayır 104 ada

6 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 203,58 m2 34 2024/249 Esas Turgay Türkmemiş, Zeynep Türkmemiş Çayır 112 ada 59 parsel Tarla 1,06 m2 35 2024/250 Esas Gerişkatırcı köy tüzel kişiliği Gerişkatırcı 114 ada

259 parsel

114 ada 258 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 681,92 m2

102,98 m2 36 2024/251 Esas Hasan Özdil Gerişkatırcı 114 ada 270 parsel

114 ada 271 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 562,76 m2

26,06 m2 daimi irtifak

245,91 m2 geçici irtifak 37 2024/252 Esas Mustafa Koç, Sebahattin Koç, Gerişkatırcı 114 ada 18 parsel Tarla 51,49 m2 daimi irtifak

313,86 m2 geçici irtifak 38 2024/253 Esas Ömer Yeşilbal Gerişkatırcı 114 ada 68 parsel Tarla 153,47 m2 daimi irtifak

25,45 m2 geçici irtifak 39 2024/254 Esas Nazmiye Bayraktar, Aydemir Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nihal Aytuğrul, Osman bayraktar, Rıdvan Bayraktar, Buğra Bayraktar Gerişkatırcı 114 ada 323 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 183,69 m2 40 2024/255 Esas Yaşar Alagöz Çayır 102 ada 63 parsel

112 ada 122 parsel

112 ada 142 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla

Tarla 303,80 m2

102,95 m2 daimi irtifak

258,06 m2 geçici irtifak

134,66 m2 41 2024/256 Esas Atifet Öztürk, Gülsüm Uzun, Fatma Özer, Bahriye Demircioğlu, İsmail Kaçar, Muammer Kaçar, İbrahim Kaçar, Tevfik Demircioğlu Çayır 112 ada 146 parsel

112 ada 147 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 358,56 m2

127,12 m2 daimi irtifak

235,87 m2 geçici irtifak 42 2024/257 Esas Necmi Gülbal Gerişkatırcı 114 ada 66 parsel

114 ada 67 parsel

114 ada 263 parsel

114 ada 262 parsel Tarla

Tarla

Tarla

Kanal İşletme ve Bakım Yolu 2,03 m2 daimi irtifak

9,78 m2 geçici irtifak

219,42 m2 daimi irtifak

912,27 m2 geçici irtifak

1,39 m2 geçici irtifak

89,07 m2 43 2024/258 Esas Ali Karataş, Zehra Aktaş Gerişkatırcı 114 ada 371 parsel

114 ada 372 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 155,82 m2

53,37 m2 geçici irtifak 44 2024/259 Esas Yüksel Aslantin, Zekai Aslantin Gerişkatırcı 114 ada 318 parsel

114 ada 319 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 49,94 m2

75,34 m2 geçici irtifak 45 2024/260 Esas Zeynep Uzun, Hatice Ünal, Hasan Özçiçek Gerişkatırcı 114 ada 302 parsel

114 ada 303 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 171,10 m2

200,99 m2 daimi irtifak

69,75 m2 geçici irtifak 46 2024/261 Esas Erol Metin Gerişkatırcı 114 ada 377 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 202,14 m2 47 2024/262 Esas Settar Canbakış Gerişkatırcı 114 ada 336 parsel Tarla 141,30 m2 geçici irtifak 48 2024/263 Esas Hüseyin Yürek Gerişkatırcı 114 ada 330 parsel Tarla 121,05 m2 geçici irtifak 49 2024/264 Esas Mustafa Kibir, Osman Koç Gerişkatırcı 104 ada 41 parsel Tarla 9,01 m2 daimi irtifak

25,20 geçici irtifak 50 2024/265 Esas Mehmet Bulut Gerişkatırcı 114 ada 374 parsel

114 ada 375 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 200,79 m2

65,77 m2 geçici irtifak 51 2024/266 Esas Hüseyin Öztürk Gerişkatırcı 114 ada 362 parsel

114 ada 363 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 145,69 m2

48,67 m2 geçici irtifak 52 2024/267 Esas Emine Aktaş Gerişkatırcı 114 ada 353 parsel

114 ada 354 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 116,14 m2

149,40 m2 daimi irtifak

107,36 m2 geçici irtifak 53 2024/268 Esas Hasan Bayrak Gerişkatırcı 114 ada 288 parsel

114 ada 289 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 121,40 m2

46,21 geçici irtifak 54 2024/269 Esas Celal Özcan Gerişkatırcı 114 ada 276 parsel

114 ada 277 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 604,58 m2

212,24 m2 geçici irtifak 55 2024/270 Esas İbrahim Ayakakatik, Efraim Ayakatik, Naim Ayakatik, Zehra Ayakatik, Nezahat Üntürk, Hasan Ayakatik, Hatice Uzunal, Nevzat Ayakatik, Gülhan Zaimoğlu, Necla Dana, Kezban Ayakatik, Mehmet Ayakatik, Semra Pirnal, Ender Ayakatik, Nebahat Çağan Gerişkatırcı 114 ada 317 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 626,16 m2 56 2024/271 Esas Erkan Kızıltaş Gerişkatırcı 114 ada 311 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 346,16 m2 57 2024/272 Esas İzzet Yaman, Fatma Özkavlak, Emine Bayrak, Havva Yaman, Elif Yaman, Esra Yaman, Nuriye Gizli Gerişkatırcı 114 ada 294 parsel

114 ada 295 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 360,07 m2

137,89 m2 geçici irtifak 58 2024/273 Esas Safiye Gülbal, Ümmü Kaymakcı, Mehmet Gülbal, Hafize Emiroğlu, Hatice Ayakatik, Yusuf Yeşilbal, Mehmet Yeşilbal, Ercan yeşilbal, Rukiye Gülbal, Sabriye Karakayış, Sabri Pilavcı, Sabire Pilavcı, Fatma Arfundalı, Selim Pilavcı Gerişkatırcı 114 ada 297 parsel

114 ada 298 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 174,51 m2

66,33 m2 geçici irtifak 59 2024/274 Esas Aydemir Bayraktar, Nazmiye Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nihal Aytuğrul, Osman Bayraktar, RıdvanBayraktar, Buğra Bayraktar, Ragıp Bayraktar, Gerişkatırcı 101 ada 7 parsel

114 ada 324 parsel Tarla

Tarla 103,64 m2 daimi irtifak

24,35 m2 geçici irtifak

63,36 m2 geçici irtifak 60 2024/275 Esas Kemal Gebiç, Firdes Gebiç, Salih Gebiç, CemalGebiç, Fatma Çelik, Ziver Gebiç, Ayhane Metin, Cengiz Gebiç, Cevat Gebiç Gerişkatırcı 114 ada 359 parsel

114 ada 360 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 193,27 m2

63,76 m2 geçici irtifak 61 2024/276 Esas Osman Koç, Ömer Koç, Mustafa Koç, Soncay Koç, Tuncay Koç, Mehmet Koç, Şennure Postal, Nazmiye Bayraktar, Aydemir Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nİhal Aytuğrul, Osman Bayraktar, Rıdvan Bayraktar, Buğra Bayraktar, Ragıp Bayraktar, Gerişkatırcı 114 ada 285 parsel

114 ada 286 parsel

114 ada 383 parsel

114 ada 384 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla

Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 203,91 m2

78,96 m2 geçici irtifak

164,44 m2

54,83 m2 geçici irtifak 62 2024/234 Esas Hatice Yılmaz, Ali Erçetin Büyükkkıran 122 ada 24 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 363,60 m2

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 11/09/2024 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02088940