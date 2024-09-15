T.C. BARTIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 16.09.2024 00:00
KAMULAŞTIRMA İLANIDavacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 11/09/2024 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m2)
|1
|2024/212 Esas
|Ali Öztürk, Yakup Öztürk, Celal Öztürk, Bilal Öztürk
|Büyükkıran
|121 ada 40 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|4,65 m2
|2
|2024/213 Esas
|Ahmet Çekingen, Müşerref Şener, Murat Çekingen, Coşkun Çekingen
|Çayır
|102 ada 53parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|356,22 m2
|3
|2024/214 Esas
|Nazife Özdemir, Recai Özdemir, Aslan Özdemir Zekai Özdemir, İbrahim Altaytaş
|Çayır
|103 ada 13 parsel
103 ada 14 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|35,42 m2
684,79 m2
|4
|2024/215
Essa
|Hatice Özdemir, Sefa Özdemir, Fatma Gülşen, Zekai Özdemir, Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir
|Çayır
|112 ada
85 Parsel
|Tarla
|84,22 m2
|5
|2024/216
Esas
|Hamit Özkal, Fatma Ünlü
|Büyükkıran
|121 ada 40 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|3,55 m2 daimi irtifak
422,54 m2 geçici irtifak
|6
|2024/217 Esas
|Ahmet Tokgöz, Hüseyin Öztürk, Cemal, Kemal, Sadık Öztürk, Cavit, Hatice Tokgöz, Mehmet Tokgöz, Necati Tokgöz
|Büyükkıran
|121 ada 42 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|140,99 m2
|7
|2024/218 Esas
|Emire Öztürk, Nefise, Şevki Özdemiralp, Yaşar Özdemiralp, Hasan Özdemiralp, Ayşe Erginsu, Vasfiye Özdemiralp, Sevgül Akar, Semiha Masa, Selda Kaya, Ertan Özdemiralp, Sevilay Demirci
|Büyükkıran
|121 ada 143 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|368,26 m2
|8
|2024/219 Esas
|Hamit Özkal
|Büyükkıran
|121 ada
46 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|71,07 m2
|9
|2024/221
Esas
|İsmail Öztürk, Hanife Eştek, Hatice Öztürk, Fatma Palabıyık, Bahri Öztürk, Fahri Öztürk, Erol Öztürk, Feridun Öztürk, Ferdi Öztürk, Ümmü Dana, Mehmet Öztürk
|Büyükkıran
|101 ada
36 parsel
|Tarla
|41,10 m2
|10
|2024/222 Esas
|Meryem Topoğlu, Muhammet Özsoy, Havva, Ahmet Özsoy, Nazmiye Özsoy
|Büyükkıran
|105 ada 137 pasel
|Bahçe
|176,85 daimi irtifak
268,09 m2 Geçici İrtifak
|11
|2024/223 Esas
|Zeynep Ayhan, Melahat Güngördü
|Büyükkıran
|102 ada
52 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|472,06 m2
|12
|2024/224 Esas
|Zeynep Aydın, Nuriye Erol, İdris Ünlü, Fatma Kabasakal, Arif Ünlü
|Büyükkıran
|121 ada
108 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|22,19 m2
|13
|2024/225 Esas
|Mustafa Ünlü, Ekrem Şen
|Büyükkıran
|101 ada
64 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|510,23 m2
|14
|2024/226
Esas
|Niyazi Yalçın, Mustafa Ünlü, Ali İhsan Alagöz, Ömer Alagöz, Mehmet Alagöz, Rukiye Alagöz
|Büyükkıran
|102 ada
50 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|2,29 m2
|15
|2024/227
Esas
|Ali Alagöz, Elmas Öztürk, Ömer Öztürk, Abdullah Öztürk, Aziz Öztürk, Fehmi Öztürk, Niyazi Öztürk
|Büyükkıran
|101 ada 6 parsel
|Tarla
|80,65 m2 daimir irtifak
302,23 geçici irtifak
|16
|2024/228
Esas
|Zühre Öztürk, Ali Öztürk, Hüseyin Öztürk, Hatice Tokgöz, Mehmet Tokgöz, Necati Tokgöz, Ahmet Tokgöz, Cemal, Kemal, Cavit, İsmail Öztürk, İbrahim Öztürk, Yakup Öztürk, Celal Öztürk, Bilal Öztürk, Sadık Öztürk
|Büyükkıran
|121 ada 137 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|92,67 m2
|17
|2024/229
Esas
|Şennur Erdoğan, Mesut Çetin, Meftun Çetin, Şenel Aksoy, Hüseyin Aksoy, Ali Aksoy, Şahin Kör, Feyzi Kör, Aysel Kör, Zeki Arifoğlu, Ayser Okol, Cafer Narcan, Zülkani Narcan, Ali İhsan Narcan, Emine Mamaoğlu
|Büyükkıran
|105 ada 150 parsel
|Bahçe
|5,54 m2 daimi irtifak
17,66 m2 geçici irtifak
|18
|2024/230
Esas
|Engin Dönmez
|Büyükkıran
|121 ada 88 parsel
|Tarla
|53,87 m2 Daimi İrtifak, 21,93 m2 Geçici İrtifak
|19
|2024/231
Esas
|Nesrin Dalga
|Büyükkıran
|123 ada 17 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|405,65 m2
|20
|2024/232 Esas
|Önder Ünlü
|Büyükkıran
|102 ada
44 parsel
102 ada
45 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|1.808,23 m2
61,59 m2
|21
|2024/233
Esas
|Aynur Gülbal
|Büyükkıran
|102 ada 14 parsel
102 ada 48 parsel
|Tarla
Tarla
|179,97 m2 Daimi irtifak
687,76 m2 geçici irtifak
64,88 m2 daimi irtifak
362,78 m2 geçici irtifak
|22
|2024/236 Esas
|Dursun Bilgen, Recep Bilgen, Durkalun Bilgen, Fatma Kaplan
|Çayır
|112 ada 62 parsel
|Tarla
|77,23 m2 daimi irtifak
192,54 m2 geçici irtifak
|23
|2024/237
Esas
|Hasan Karaalioğlu, Erdem Özkök
|Çayır
|112 ada83 parsel
|Tarla
|67,25 m2 daimi irtifak
317,40 m2 geçici irtifak
|24
|2024/238
Esas
|Şenol Aydın
|Büyükkıran
|121 ada72 parsel
|Tarla
|40,16 m2 daimi, 104,14 geçici irtifak
|25
|2024/239 Esas
|Elmas Öztürk
|Büyükkıran
|121 ada
27 parsel
|Tarla
|7,44 m2 geçici irtifak
|26
|2024/240
Esas
|Mustafa Özçalık
|Büyükkıran
|105 ada170 parsel
|Ahşap Ev ve Tarla
|375,17 m2 Daimi İrtifak
973,97 m2 geçici irtifak
|27
|2024/241
Esas
|Hüseyin Sarıbıyık
|Büyükkıran
|101 ada45 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|338,26 m2
|28
|2024/242
Esas
|Mustafa Özdemir, Pembe Özdemir, Emire Kaya, Zühre Özcan, Halil Özdemir, Mustafa Özdemir, Hatice Özdemir, Sefai Özdemir, Fatma Gülşen, Zekai Özdemir, Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir, Sevim Can, Penbe Özkan, Rahmi Özdemir, İsmail Özdemir
|Çayır
|112 ada
134 parsel
|Tarla
|72,78 m2 Daimi irtifak, 437,54 m2 Geçici irtifak
|29
|2024/243 Esas
|Ahmet Ağcı
|Çayır
|102 ada 4 parsel
|Tarla
|43,26 m2 Daimi irtifak
54,10 m2 geçici irtifak
|30
|2024/244 Esas
|Nurettin Türkmemiş
|Çayır
|112 ada 58 parsel
|Tarla
|20,74 m2 Daimi, 122,86 m2 geçici irtifak
|31
|2024/245 Esas
|Yaşar Kaçar, Kadir Kaçar
|Çayır
|112 ada
172 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|353,69 m2
|32
|2024/246 Esas
|Abdullah Aydın
|Çayır
|112 ada
104 parsel
|Tarla
|40,14 m2 daimi irtifak
42,11 m2 geçici irtifak
|33
|2024/247 Esas
|Cemal Özdemir, Galip Özdemir, Zeynep Uzun, Zühre Kalkan, Abdullah Aydemir, Emrullah Aydemir
|Çayır
|104 ada
6 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|203,58 m2
|34
|2024/249 Esas
|Turgay Türkmemiş, Zeynep Türkmemiş
|Çayır
|112 ada 59 parsel
|Tarla
|1,06 m2
|35
|2024/250 Esas
|Gerişkatırcı köy tüzel kişiliği
|Gerişkatırcı
|114 ada
259 parsel
114 ada 258 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|681,92 m2
102,98 m2
|36
|2024/251 Esas
|Hasan Özdil
|Gerişkatırcı
|114 ada 270 parsel
114 ada 271 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|562,76 m2
26,06 m2 daimi irtifak
245,91 m2 geçici irtifak
|37
|2024/252 Esas
|Mustafa Koç, Sebahattin Koç,
|Gerişkatırcı
|114 ada 18 parsel
|Tarla
|51,49 m2 daimi irtifak
313,86 m2 geçici irtifak
|38
|2024/253 Esas
|Ömer Yeşilbal
|Gerişkatırcı
|114 ada 68 parsel
|Tarla
|153,47 m2 daimi irtifak
25,45 m2 geçici irtifak
|39
|2024/254 Esas
|Nazmiye Bayraktar, Aydemir Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nihal Aytuğrul, Osman bayraktar, Rıdvan Bayraktar, Buğra Bayraktar
|Gerişkatırcı
|114 ada 323 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|183,69 m2
|40
|2024/255 Esas
|Yaşar Alagöz
|Çayır
|102 ada 63 parsel
112 ada 122 parsel
112 ada 142 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
Tarla
|303,80 m2
102,95 m2 daimi irtifak
258,06 m2 geçici irtifak
134,66 m2
|41
|2024/256 Esas
|Atifet Öztürk, Gülsüm Uzun, Fatma Özer, Bahriye Demircioğlu, İsmail Kaçar, Muammer Kaçar, İbrahim Kaçar, Tevfik Demircioğlu
|Çayır
|112 ada 146 parsel
112 ada 147 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|358,56 m2
127,12 m2 daimi irtifak
235,87 m2 geçici irtifak
|42
|2024/257 Esas
|Necmi Gülbal
|Gerişkatırcı
|114 ada 66 parsel
114 ada 67 parsel
114 ada 263 parsel
114 ada 262 parsel
|Tarla
Tarla
Tarla
Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|2,03 m2 daimi irtifak
9,78 m2 geçici irtifak
219,42 m2 daimi irtifak
912,27 m2 geçici irtifak
1,39 m2 geçici irtifak
89,07 m2
|43
|2024/258 Esas
|Ali Karataş, Zehra Aktaş
|Gerişkatırcı
|114 ada 371 parsel
114 ada 372 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|155,82 m2
53,37 m2 geçici irtifak
|44
|2024/259 Esas
|Yüksel Aslantin, Zekai Aslantin
|Gerişkatırcı
|114 ada 318 parsel
114 ada 319 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|49,94 m2
75,34 m2 geçici irtifak
|45
|2024/260 Esas
|Zeynep Uzun, Hatice Ünal, Hasan Özçiçek
|Gerişkatırcı
|114 ada 302 parsel
114 ada 303 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|171,10 m2
200,99 m2 daimi irtifak
69,75 m2 geçici irtifak
|46
|2024/261 Esas
|Erol Metin
|Gerişkatırcı
|114 ada 377 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|202,14 m2
|47
|2024/262 Esas
|Settar Canbakış
|Gerişkatırcı
|114 ada 336 parsel
|Tarla
|141,30 m2 geçici irtifak
|48
|2024/263 Esas
|Hüseyin Yürek
|Gerişkatırcı
|114 ada 330 parsel
|Tarla
|121,05 m2 geçici irtifak
|49
|2024/264 Esas
|Mustafa Kibir, Osman Koç
|Gerişkatırcı
|104 ada 41 parsel
|Tarla
|9,01 m2 daimi irtifak
25,20 geçici irtifak
|50
|2024/265 Esas
|Mehmet Bulut
|Gerişkatırcı
|114 ada 374 parsel
114 ada 375 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|200,79 m2
65,77 m2 geçici irtifak
|51
|2024/266 Esas
|Hüseyin Öztürk
|Gerişkatırcı
|114 ada 362 parsel
114 ada 363 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|145,69 m2
48,67 m2 geçici irtifak
|52
|2024/267 Esas
|Emine Aktaş
|Gerişkatırcı
|114 ada 353 parsel
114 ada 354 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|116,14 m2
149,40 m2 daimi irtifak
107,36 m2 geçici irtifak
|53
|2024/268 Esas
|Hasan Bayrak
|Gerişkatırcı
|114 ada 288 parsel
114 ada 289 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|121,40 m2
46,21 geçici irtifak
|54
|2024/269 Esas
|Celal Özcan
|Gerişkatırcı
|114 ada 276 parsel
114 ada 277 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|604,58 m2
212,24 m2 geçici irtifak
|55
|2024/270 Esas
|İbrahim Ayakakatik, Efraim Ayakatik, Naim Ayakatik, Zehra Ayakatik, Nezahat Üntürk, Hasan Ayakatik, Hatice Uzunal, Nevzat Ayakatik, Gülhan Zaimoğlu, Necla Dana, Kezban Ayakatik, Mehmet Ayakatik, Semra Pirnal, Ender Ayakatik, Nebahat Çağan
|Gerişkatırcı
|114 ada 317 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|626,16 m2
|56
|2024/271 Esas
|Erkan Kızıltaş
|Gerişkatırcı
|114 ada 311 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|346,16 m2
|57
|2024/272 Esas
|İzzet Yaman, Fatma Özkavlak, Emine Bayrak, Havva Yaman, Elif Yaman, Esra Yaman, Nuriye Gizli
|Gerişkatırcı
|114 ada 294 parsel
114 ada 295 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|360,07 m2
137,89 m2 geçici irtifak
|58
|2024/273 Esas
|Safiye Gülbal, Ümmü Kaymakcı, Mehmet Gülbal, Hafize Emiroğlu, Hatice Ayakatik, Yusuf Yeşilbal, Mehmet Yeşilbal, Ercan yeşilbal, Rukiye Gülbal, Sabriye Karakayış, Sabri Pilavcı, Sabire Pilavcı, Fatma Arfundalı, Selim Pilavcı
|Gerişkatırcı
|114 ada 297 parsel
114 ada 298 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|174,51 m2
66,33 m2 geçici irtifak
|59
|2024/274 Esas
|Aydemir Bayraktar, Nazmiye Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nihal Aytuğrul, Osman Bayraktar, RıdvanBayraktar, Buğra Bayraktar, Ragıp Bayraktar,
|Gerişkatırcı
|101 ada 7 parsel
114 ada 324 parsel
|Tarla
Tarla
|103,64 m2 daimi irtifak
24,35 m2 geçici irtifak
63,36 m2 geçici irtifak
|60
|2024/275 Esas
|Kemal Gebiç, Firdes Gebiç, Salih Gebiç, CemalGebiç, Fatma Çelik, Ziver Gebiç, Ayhane Metin, Cengiz Gebiç, Cevat Gebiç
|Gerişkatırcı
|114 ada 359 parsel
114 ada 360 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|193,27 m2
63,76 m2 geçici irtifak
|61
|2024/276 Esas
|Osman Koç, Ömer Koç, Mustafa Koç, Soncay Koç, Tuncay Koç, Mehmet Koç, Şennure Postal, Nazmiye Bayraktar, Aydemir Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nİhal Aytuğrul, Osman Bayraktar, Rıdvan Bayraktar, Buğra Bayraktar, Ragıp Bayraktar,
|Gerişkatırcı
|114 ada 285 parsel
114 ada 286 parsel
114 ada 383 parsel
114 ada 384 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|203,91 m2
78,96 m2 geçici irtifak
164,44 m2
54,83 m2 geçici irtifak
|62
|2024/234 Esas
|Hatice Yılmaz, Ali Erçetin
|Büyükkkıran
|122 ada 24 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|363,60 m2
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02088940