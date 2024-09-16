AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 17.09.2024 00:00
İLAN
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan beldemiz Evrensekiz Yolu üzerinde bulunan 210 ada, 1 parselde bulunan 16.732,44 m2 alanlı 1 adet tarla vasfındaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma sureti ile satılacaktır.
2- Açık arttırma ihalesi 04/10/2024 Cuma günü saat:14:00 te belediye hizmet binasında belediye
encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-Satışı yapılacak olan tarla vasıflı taşınmazın muhammen satış bedeli 5.000.000,00.-TL, (1 m2 si
298,83.-TL) olup, geçici teminatı 150.000.00-TL. dır.
4- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı ihale saatine kadar belediyemiz veznesine veya banka
hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.
5- İhale sonunda satılan tarlanın bedeli ihale bedeli üzerinden % 50 si ihale bitim tarihinden 7 iş günü
içinde peşin olarak ödenecek, geri kalan % 50 sinin iki taksit halinde % 25 i 1 ay sonra 15 Kasım
2024 tarihinde, diğer % 25 inin 16 Aralık 2024 tarihinde ödenecektir.
6-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02088731