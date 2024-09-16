T.C. BURSA 12. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/165 Esas

Konu : ilan.

İLAN METNİ

Davacılar , SEDAT BUDAK, SEVİM BUDAK ile Davalılar , MELTEM VURAL, MURAT VURAL arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;

Davalı 36442062344 TC kimlik numaralı Meltem Vural'ın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ön inceleme gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

(HMK 136MD. ) duruşma günü olan 18/09/2024 tarih ve saat 11:00'da Bursa 12. Aile Mahkemesi duruşma salonununda hazır olmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız başka yerden getirilecek belgeler için açıklama yapmanız aksi haldeo delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız davalı MELTEM VURAL iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : MELTEM VURAL - 36442062344 Arapzade Mah. OrhanbeyCad. No:77 İç Kapı No 4 Orhangazi/ BURSA

ERZURUM ili, ŞENKAYA ilçesi, EVBAKAN mah/köy, 22 Cilt, 8 Aile sıra no, 164 sırada nüfusa kayıtlı, ALADDİN ve BENİDE oğlu/kızı, 16/12/1997 dogumlu,

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02090470