Giriş Tarihi: 18.09.2024 00:00
DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2024/113
Esas 21/08/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve hakkında gaiplik kararı istenilen NİHAT YAKUT'un yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa adres bilgileri, gaipse gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/08/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 10871110784
ADI SOYADI : NİHAT YAKUT
BABA ADI : SALİH
ANA ADI : MEVLUDE
DOĞUM TARİHİ : 15/04/1980
DOĞUM YERİ : KULP
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