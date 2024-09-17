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SARIKAMIŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/241 Esas

KARAR NO : 2022/595

Davacı KASIM ÇAKIR aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE karar verilmiş olup, iş bu kararın davacı vekili tarafından istinaf edildiği, davalılar Gülay İŞÇİOĞLU, Sami KANAT, Merve ÖZDEMİR, Cankut KANAT vasi Nazife KANAT, Cabir KANAT, Necbiye SEMERCİOĞLU, Fikret KAVUKÇU'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.