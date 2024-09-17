Giriş Tarihi: 18.09.2024 00:00
İLAN
SARIKAMIŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/241 Esas
KARAR NO : 2022/595
Davacı KASIM ÇAKIR aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :
Davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE karar verilmiş olup, iş bu kararın davacı vekili tarafından istinaf edildiği, davalılar Gülay İŞÇİOĞLU, Sami KANAT, Merve ÖZDEMİR, Cankut KANAT vasi Nazife KANAT, Cabir KANAT, Necbiye SEMERCİOĞLU, Fikret KAVUKÇU'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02090069