Giriş Tarihi: 18.09.2024 00:00
T.C. ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Esas No : 2012/859
Karar No : 2024/520
SANIK: JANEETE WIRDI, Jek ve Fahıma kızı, 12/10/1942 ALEPPO doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ALEPPO HALEP SURİYE adresinde oturur.
SANIK: SAMIR BISHAR, George ve Janeete oğlu, 25/03/1966 ALEPPO doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ALEPPO HALEP SURİYE adresinde oturur.
Suç: Resmi Belgede Sahtecilik
Suç Tarihi : 19/08/2012
Karar Tarihi : 10/09/2024
Verilen Hüküm: TCK'nın 66/1-e ve 67. maddeleri delaletiyle 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca zamanaşımı sebebiyle sanıklar hakkında açılan KAMU DAVALARININ AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİ
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanıklara özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.13/09/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02090401