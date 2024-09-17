T.C. ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No : 2012/859

Karar No : 2024/520

SANIK: JANEETE WIRDI, Jek ve Fahıma kızı, 12/10/1942 ALEPPO doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ALEPPO HALEP SURİYE adresinde oturur.

SANIK: SAMIR BISHAR, George ve Janeete oğlu, 25/03/1966 ALEPPO doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ALEPPO HALEP SURİYE adresinde oturur.

Suç: Resmi Belgede Sahtecilik

Suç Tarihi : 19/08/2012

Karar Tarihi : 10/09/2024

Verilen Hüküm: TCK'nın 66/1-e ve 67. maddeleri delaletiyle 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca zamanaşımı sebebiyle sanıklar hakkında açılan KAMU DAVALARININ AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİ

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanıklara özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.13/09/2024