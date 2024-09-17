T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2014/545 Esas

KARAR NO : 2022/978

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/11/2022 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan, Gaço ve Raıka oğlu, 01/01/1973 doğumlu, KRASIMIR GACHEV ATANASOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.09.2024