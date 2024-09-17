T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/134 Ceza Dava Dosyası

İ L Â N

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ

İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No :2022/134 Esas, 2023/123 Karar

MÜŞTEKİ :DMY ELEKTRİK OTOMASYON AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİL : Av. OĞUZHAN ERDEM MUTLU,

SANIK :ALİ HİÇYILMAZ - TC Kimlik No:274*****394 Ömer ve Yeter oğlu, 14/11/1983 İZMİR doğumlu, KAHRAMANMARAŞ İli, DULKADİROĞLU İlçesi, TURAN Mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Mahkememizin 2022/134 esas, 2023/123 Karar sayılı, 08/06/2023 tarihli ilamı ile hakkında "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçundan Sanık ALİ HİÇYILMAZ'ın T.Halk Bankası A.Ş. Karşıyaka/İZMİR Şubesi hesabından keşide edilen 7598370 serinolu, 15/03/2022 keşide tarihli, 105.700,00 TL miktarlı çek bakımından; takdiren 40 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hükmedilen 40gün adli para cezasının, 5237 Sayılı TCK'nun 52/2 maddesi hükmü uyarınca tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdiren 100,00 TL'den toplam 4.000,00 TL adli para cezasına çevrilmesine, verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden az olamayacağından, sonuç olarak 102.100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5941 Sayılı Çek Kanunun 6273 sayılı Kanun ile değişik 5/1 maddesi gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verilen ALİ HİÇYILMAZ'a (TC Kimlik No:274*****39)gerekçeli kararın tebliğ edilememesi sebebiyle,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince gerekçeli karar hüküm özetinin Türkiye Geneli50.000 Üstü gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Sanık Ali HİÇYILMAZ tarafının karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli karar hüküm özetinin tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.