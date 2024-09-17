Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2022/1009 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2022/1009 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :
İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Ömeravni Mahallesi, 3 ada 53 parselde kayıtlı "dokuz katlı on yedi daireli kargir apartman" nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 95/1380 arsa paylı zemin kat (8) no.lu "mesken" nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır. Adres:
Ömeravni Mahallesi, Hacı İzzet Paşa Sokağı No: 26 Ser Apartmanı K: Zemin D: 7 (Tapuda 8 Nolu Bağımsız Bölüm) Beyoğlu / İSTANBUL
Kıymeti :
8.732.047,02 TL KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 13:31
13/09/2024(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02090307