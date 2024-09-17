T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 13:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Ömeravni Mahallesi, 3 ada 53 parselde kayıtlı "dokuz katlı on yedi daireli kargir apartman" nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 95/1380 arsa paylı zemin kat (8) no.lu "mesken" nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır.Ömeravni Mahallesi, Hacı İzzet Paşa Sokağı No: 26 Ser Apartmanı K: Zemin D: 7 (Tapuda 8 Nolu Bağımsız Bölüm) Beyoğlu / İSTANBUL8.732.047,02 TL%20

13/09/2024(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.