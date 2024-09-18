Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2024/5097 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/5097 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45722 Ada, 6 Parsel, 3.kat 12 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmazın tam hissesi satılacaktır.
Adresi : Topçu Mahallesi Bahçeli Caddesi Akasya Apt. No:10/12 Etimesgut/ ANKARA
Yüzölçümü : 910,00 m2
Arsa Payı : 74/910
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, 4 kattır.
Kıymeti : 3.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:32
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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