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Giriş Tarihi: 19.09.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 01:22

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2024/5097 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5097 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45722 Ada, 6 Parsel, 3.kat 12 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmazın tam hissesi satılacaktır.
Adresi : Topçu Mahallesi Bahçeli Caddesi Akasya Apt. No:10/12 Etimesgut/ ANKARA
Yüzölçümü : 910,00 m2
Arsa Payı : 74/910
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, 4 kattır.
Kıymeti : 3.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:32

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02090466

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T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
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