Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2024/5097 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:32

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45722 Ada, 6 Parsel, 3.kat 12 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmazın tam hissesi satılacaktır.Adresi : Topçu Mahallesi Bahçeli Caddesi Akasya Apt. No:10/12 Etimesgut/ ANKARAYüzölçümü : 910,00 m2Arsa Payı : 74/910İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, 4 kattır.Kıymeti : 3.250.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.