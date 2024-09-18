T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 14:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, ÇEPNİ Mahalle/Köy, 320 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz tarlaYüzölçümü : 16.467,24 m2 Kıymeti : 160.555.590,00 TL KDV Oranı : %10İmar Durumu :1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planında yaklaşık 12123 m2lik kısmı E:0,80 en çok Serbest yapılaşma koşullarına sahip "sanayi Alanı" kullanımda, bir kısmı "Dere" ve 15 m2 lik "İmar Yolunda" KalmaktaKaydındaki Şerhler: Kocaeli Kadastro Müdürlüğünün "Taşınmazın Genel Alanı Hatalıdır." şerhi var

17/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.