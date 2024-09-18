T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/88 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Mahkememiz 2024/88 Esas, 2024/90 esas, 2024/92 esas, 2024/94 esas, 2024/96 esas, 2024/98 esas, 2024/100 esas, 2024/102 esas, 2024/104 esas, 2024/106 esas sayılı dosyalarından;

2024/88 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 219 ada 185 parsel

2024/90 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 219 ada 193 parsel,

2024/92 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 219 ada 195 parsel,

2024/94 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 18 parsel,

2024/96 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 22 parsel

2024/98 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 25 parsel,

2024/100 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 26 parsel,

2024/102 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 40 parsel,

2024/104 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 45 parsel,

2024/106 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 46 parsel sayılı taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile pilon yeri mülkiyetinin irtifak hakkının idare adına tapuya tescili istemli davalar açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 16/08/2024