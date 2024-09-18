T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/244 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Mahkememiz 2024/244 Esas, 2024/246 esas, 2024/248 esas, 2024/250 esas, 2024/252 esas, 2024/254 esas, 2024/256 esas, 2024/258 esas sayılı dosyalarından;

2024/244 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 21 parsel

2024/246 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 93 parsel,

2024/248 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 91 parsel,

2024/250 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 84 parsel,

2024/252 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 83 parsel

2024/254 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 81 parsel,

2024/256 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 78 parsel,

2024/258 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 72 parsel,

sayılı taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile pilon yeri mülkiyetinin irtifak hakkının idare adına tapuya tescili istemli davalar açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 16/08/2024