T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/8 Esas

KARAR NO : 2024/2

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/01/2024 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunu 79/1.b maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS ve 16.660,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Meryem oğlu, 1997 Suriye doğumlu HÜSEYİN HABUŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.17/05/2024