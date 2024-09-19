T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, 5911 Ada, 1 Parsel sayılı, 1.828,00 m2 alanlı "Arsa" vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 18.280.000,00 TL KDV : % 10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:01Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 11:01Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:01
17/09/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02091367