T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:01Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 11:01Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, 5911 Ada, 1 Parsel sayılı, 1.828,00 m2 alanlı "Arsa" vasıflı taşınmazdır.

17/09/2024