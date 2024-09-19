T.C. MALAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya no: 2020/168 Esas

Dahili davalı Besra KINAY (T.C. kimlik no: 67252001216, Bahattin ve Feride kızı, Malazgirt 10/04/1980 doğumlu)

Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Mehmet ERBAŞ tarafından Malazgirt Kadastro Mahkemesine sunulmuş dava dilekçesinde özetle; Muş, Malazgirt ilçesi, Dirimpınar köyünde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 117 parsel sayılı taşınmazın tapulama ekibince önce davacı kurum adına tespit edildiği ancak davalıların itirazı üzerine tapulama komisyonunca söz konusu taşınmazın davalılar adına tespitine karar verildiği belirtilerek söz konusu komisyon kararının iptaliyle Muş, Malazgirt ilçesi, Dirimpınar köyü, 117 parsel sayılı taşınmazın davacı kurum adına tapuya tescili ve yargılama giderlerinin davalılara tahmili talep edilmiştir.

Malazgirt Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/01/2021 tarihli ve 2020/168 esas sayılı tensip tutanağında özetle; Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 30/11/2020 tarihli, 2020/9603 esas ve 2020/10473 karar sayılı ilamıyla mahkememizin Malazgirt Sulh Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmiş bulunmasından ötürü taraflara çağrı kağıdı tebliğiyle duruşmanın 19/01/2021 günü saat 09:50'e bırakılmasına karar verilmiştir.

Davacı kurum vekili Av. Mehmet Selim SERT tarafından sunulmuş 26/12/2022 tarihli dahili dava dilekçesinde özetle; müteveffa davalı Feride KINAY varisi Besra KINAY'ın diğer varislerle beraber davaya dahil edilmesi talep edilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 122 ve 127 maddeleri gereği 2 (iki) hafta kesin süre içinde aynı kanun 129 maddesinde belirtilen anasırı haiz bir dilekçeyle davaya cevapların, usuli itirazların ve kanıtların ibraz edebileceği, aksi durumda aynı kanun 128 maddesi gereği dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş veya cevap dilekçesi verilir de ilk itirazlar bildirilmezse aynı kanun 131 maddesi gereği ilk itirazlardan vazgeçilmiş sayılacağı, ayrıca aynı kanun 129/2 maddesi yollamasıyla 121 maddesine göre cevap dilekçesinde gösterilen belgelerin, asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin sunulması ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması gerektiği, aynı kanun 140/5 maddesi gereği ön inceleme aşamasında delille ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçilmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde, aynı kanun 130 maddesinde belirtilen eksikliklerin bulunması halinde bu eksikliklerin 1 (bir) hafta kesin süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi durumda cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağı hususatı ilanen ihtar olunur.

Müteakip duruşma 15/11/2024 günü saat 09:25'te yapılacaktır.