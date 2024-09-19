T.C. MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52622149-2023/536-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Sanık ÖZCAN MERCAN hakkında Mahkememizin 06/05/2024 tarihli ve 2023/536 Esas, 2024/318 Karar sayılı ilamı gereğince;

1-Sanığın üzerine atılı Askeri Yasak Bölgelere Girme suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nın 61. Maddesi gereği suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ve sanığın kastının ağırlığı göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın 332/1 maddesi gereğince takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dosya kapsamı ve yargılama safahatından edinilen kanaat, sanığın dosyaya yansıyan ve duruşmalardaki davranışları ile suç sonrası davranışları, sanığın sabıkalı kişiliği denazara alınarak, sanık hakkında takdiri indirim sebeplerinin varlığı nedeniyle indirim yapılmasını gerektirir herhangi bir husus bulunmadığından sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi gereğince indirim yapılmasına TAKDİREN YER OLMADIĞINA,

Sanığa verilen cezadan şahsa ve eyleme bağlı başkaca arttırım ve indirim maddesinin tatbikine yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı karar ile 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile yapılan değişiklik sonucu oluşan duruma göre sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nun 53. Maddesinin; Sanık ikinci kez mükerrir sayıldığından sanığın 5275 sayılı CGTİK 108/3. maddesine göre koşullu salıverilmeden yararlanamayacak olması nedeniyle sanık hakkında TCK.nun 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyumluk hakları yönünden, TCK.nun 53/3 maddesi hariç olmak üzere TCK 53.Maddenin UYGULANMASINA,

Sanığın tekerrüre esas cezası bulunduğundan 5237 Sayılı TCK'nun 58/6-7 ve 5275 Sayılı Yasanın 108/3. maddeleri uyarınca ikinci kez mükerrir sayılarak hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, ayrıca mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanacağının İHTARINA (ihtarat yapılamadı)

5275 Sayılı Yasanın 108/3 maddesi uyarınca sanık hakkında koşullu salıverme hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

5275 Sayılı İnfaz Kanununun 108.maddesi de dikkate alınarak tekerrüre esas ceza olarak İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 2017/325 esas 2018/12 karar sayılı 17/04/2019 tarihinde kesinleşen 18/07/2021 tarihinde infaz edilen kararındaki cezanın ESAS ALINMASINA, (Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2016/5050 Esas 2016/6611 Karar sayılı kararı da gözetildiğinde sanığın birden fazla tekerrüre esas cezası olduğu anlaşıldığından sanık hakkında 5275 Sayılı yasanın 108/2-3. Maddeside gözetilerek en fazla ceza verilen ilam değil tekerrür hükümlerinin uygulandığı bu ilam tekerüre esas alınmıştır)

Suçun niteliği, hükmolunan cezanın tür ve miktarı, sanığın sabıkalı kişiliği, kovuşturma süresinde gözlenen kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları gözönüne alınıp birlikte değerlendirildiğinde sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu bir kanaat oluşmadığından, hükmedilen cezanın, ceza hukukunun özel ve genel önleme amacı dikkate alındığında adalete ve hakkaniyete uygun olduğu anlaşıldığından ve yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında CMK'nın 231. maddesi ile TCK 50, 51. maddelerinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

Sanığın adli sicil kaydına göre İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/54 Esas ve 2019/293 Karar sayılı ilamı ile verilen hapis cezasının bihakkın tahliye tarihi dolmadan deneme süresi içerisinde mahkememiz davasına konu suçu işlemesi nedeni ile karar kesinleştiğinde şartla tahliyenin geri alınması yönünde İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/54 Esas ve 2019/293 Karar sayılı dosyasına İHBARDA BULUNULMASINA,

2-Bu dava nedeniyle yapılan2 davetiye giderinden ibaret 174 TL, 1 adet posta gideri 58 TL toplam 232 TL'den ibaret yargılama giderinin CMK'nın 325/1 maddesi gereği sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair; Sanığın yokluğunda Cumhuriyet Savcısı Naci TEKDEMİR (190363)'in katılımı ile hazır olanlar yönünden tefhimden itibaren, hazır olmayanlar yönünden gerekçeli kararın tebliğden itibaren 7 GÜN içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; Zabıt Katibine veya bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.