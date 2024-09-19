T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/164 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Mahkememiz 2024/164 Esas, 2024/166 esas, 2024/168 esas, 2024/170 esas, 2024/172 esas, 2024/174 esas, 2024/176 esas, 2024/178 esas, 2024/180 esas, 2024/182 esas sayılı dosyalarından;

2024/164 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 126 ada 5 parsel

2024/166 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 126 ada 3 parsel,

2024/168esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 126 ada 1 parsel,

2024/170esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 114 ada 20 parsel,

2024/172 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 114 ada 8 parsel

2024/174esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 114 ada 2 parsel,

2024/176esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 133 ada 2 parsel,

2024/178esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 133 ada 58 parsel,

2024/180esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 133 ada 56 parsel,

2024/182esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 132 ada 25 parsel sayılı taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile pilon yeri mülkiyetinin irtifak hakkının idare adına tapuya tescili istemli davalar açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 16/08/2024