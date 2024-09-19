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TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2021/377 Esas,KARAR NO:2022/492

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Davanın kamulaştırma bedelinin süresinde depo edilmemesi nedeniyle usulden reddine dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 28/12/2022 tarihinde verilen karar; tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan ve tebligat yapılamayan davalı 14438914778 T.C. Kimlik nolu dahili davalı Güngör ŞAHİN'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/09/2024