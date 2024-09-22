Giriş Tarihi: 23.09.2024 00:00
T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflarbankası Kırşehir Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur. 16.09.2024
|Esas No
|Davacı
|Davalı(lar)
|İli
|İlçesi
|Köyü
|Ada
|Parsel
|2024/275
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Bekir Çanakçı ve arkadaşları
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|ÖrcünKöyü
|119
|77
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02092851