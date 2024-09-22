T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflarbankası Kırşehir Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur. 16.09.2024

Esas No Davacı Davalı(lar) İli İlçesi Köyü Ada Parsel 2024/275 Karayolları Genel Müdürlüğü Bekir Çanakçı ve arkadaşları KIRŞEHİR MERKEZ ÖrcünKöyü 119 77