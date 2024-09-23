AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

S.

NO İLİ / İLÇESİ /

MAHALLESİ ADA PARSEL KAT NİTELİĞİ BAĞ. BÖL.

NO ARSA

PAYI NET ALAN

(m2) İHALE

SAATİ MUHAMMEN

BEDEL-₺ GEÇİCİ

TEMİNAT-₺ 1 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 4 (86C) 1/15 117,00- 14.00 32.400.000,00- 972.000,00- 2 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 5 (86D) 1/15 118,00- 3 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 6 (86E) 1/15 117,00- 4 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 7 (86F) 1/15 117,00- 5 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 8 (86G) 1/15 118,00- 6 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 9 (86H) 1/15 117,00- 7 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 10 (86I) 1/15 117,00- 8 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 11 (86J) 1/15 118,00- 9 Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa 2676 3 Zemin Dükkân 12 (86K) 1/15 117,00-

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son başvuru saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.

Mülkiyeti Belediyemize ait Eşrefpaşa Mahallesi, 2676 ada, 3 parsel üzerinde bulunan, aşağıda nitelikleri, muhammen bedelli ve geçici ihale teminatı yazılı olan 9 (dokuz) adet zemin kattan oluşan dükkân vasıflı gayrimenkul hali hazır şekliyle birlikte bütün olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile 09/10/2024 tarihinde saat : 14.10 'da Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda satılacaktır.İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son müracaat günü olan 09/10/2024 tarihinde ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.Kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile satışa çıkan gayrimenkul 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p Maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.Satış İhalesine Katılacak Olanlar;01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylıimza sirküsü.06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)07-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi03-) Ticaret Sicil Belgesi04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylıimza sirküsü.06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)07-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)



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