T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/309 Esas

Dava konusu Aydın İli, Germencik, İlçesi Dağkaraağaç Mah., Eskiköy Mevkiinde bulunan, taşınmazın doğusunda tescil harici alan, batısında 124 ada 2 parsel, kuzeyinde 122 ada 4 parsel ve 122 ada 3 parsel güneyinde ise 103 ada 3 parsel bulunan Fen bilirkişisi Hayrettin TOPBAŞ ve Harita Mühendisi Hakan ATEŞ'in 15.01.2024 tarihli rapor eki krokilerinde "A" harfi ile gösterilen 8980,50 m²'lik taşınmaza dair tescilsiz taşınmazın zilyetlik yoluyla davacı Ali Rıza ve Güler oğlu, 1960 doğumlu Osman ALİMOĞLU adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimse bulunmadığının kabul edileceği İHTAR ve İLAN olunur. 04.09.2024