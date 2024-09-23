Giriş Tarihi: 24.09.2024 00:00
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/310 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi Gelinören Köyü
MEVKİİ : Ören
PAFTA NO :
ADA NO : 126
PARSEL NO : 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.398,46 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET BÖREKCİ-20546303182
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/310 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024
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