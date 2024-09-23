Giriş Tarihi: 24.09.2024 00:00
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/317 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Geyikli köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 90
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 201,63m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER HAMZAOĞLU-19256346152
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/317 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02093028