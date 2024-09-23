İHALEYE DAVET

TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ PROJESİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İHALE NO. KONYA-G1

İTFAİYE ARACI ALIMI İŞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. KONYA –G1) İtfaiye Aracı Alımı İşi'ni Dünya Bankası satın alma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 24.10.2024'den itibaren doksanbir (91) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 1.300.000,00 TL (BirMilyonÜçYüzBin Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 24.10.2024, saat 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15'te açılacaktır.

İlgilenen firmalar 'www.ekap.gov.tr', https://www.konya.bel.tr/ihale, ve 'www.ilbank.gov.tr' internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres: Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yerleşkesi

Horozluhan Mahallesi. Yeni İstanbul Yolu.No:64 SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE

Telefon: +90 444 55 42

Faks: +90 332 249 19 61

E-posta: itfaiyedestek@konya.bel.tr