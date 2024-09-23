Giriş Tarihi: 24.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:31
İHALEYE DAVET
TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ PROJESİ
T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE NO. KONYA-G1
İTFAİYE ARACI ALIMI İŞİ
Konya Büyükşehir Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. KONYA –G1) İtfaiye Aracı Alımı İşi'ni Dünya Bankası satın alma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.
Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 24.10.2024'den itibaren doksanbir (91) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 1.300.000,00 TL (BirMilyonÜçYüzBin Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 24.10.2024, saat 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15'te açılacaktır.
İlgilenen firmalar 'www.ekap.gov.tr', https://www.konya.bel.tr/ihale, ve 'www.ilbank.gov.tr' internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.
Adres: Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yerleşkesi
Horozluhan Mahallesi. Yeni İstanbul Yolu.No:64 SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE
Telefon: +90 444 55 42
Faks: +90 332 249 19 61
E-posta: itfaiyedestek@konya.bel.tr
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